ترامب يمدد السيطرة على واشنطن بسحب إدارة يونيون ستيشن من شركة السكك الحديدية الأمريكية

أعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي، اليوم الأربعاء، أن وزارته ستتولى إدارة محطة "يونيون ستيشن"، التي تعد مركز المواصلات الرئيسي في واشنطن، بدلا من شركة السكك الحديدية الأمريكية الوطنية "أمتراك"، في مثال آخر على كيفية ممارسة الحكومة الاتحادية سلطتها على عاصمة البلاد.

وأعلن دافي القرار في البيان قبل أن ينضم إلى رودجر هاريس، رئيس أمتراك في "يونيون ستيشن" لإطلاق "نيكست جين أسيلا"، القطار الجديد فائق السرعة في خدمة السكك الحديدية.

وقال الوزير إن "يونيون ستيشن"، التي تقع على بعد مسافة قريبة سيرا على الأقدام من مبنى الكابيتول، "تدهورت حالتها" بينما يجب أن تكون "محل فخر" المدينة.