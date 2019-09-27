فراعنة الجولف وصيف البطولة العربية للناشئين والسيدات

وحققت مصر مركز الوصيف فى منافسات المراحل تحت 13 و15 و18 عاما فيما جاء فريق السيدات المكون من دينا ابو العلا وامينة الحلوانى وحنان ادريس فى الترتيب الرابع بفارق ثلاث ضربات عن المنتخب المغربى الذى حل ثالثا خلف كل من الاول تونس والثانى الامارات .