الصين تؤكد دعمها نظاما دوليا مركزه الأمم المتحدة

أكدت الصين اليوم الجمعة أنها تدعم نظاما دوليا أساسه الأمم المتحدة، مشددة على أن التمسك بسلطة ودور الأمم المتحدة أساسي لحماية المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.

وذكر مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) -في كتاب أبيض (وثيقة رسمية) أصدره اليوم الجمعة تحت عنوان "الصين والعالم في العصر الجديد"- أن النظام الدولي الذي ترتكز عليه مقاصد ومباديء ميثاق الأمم المتحدة استوعب مصالح غالبية الدول وعزز سلام وتنمية العالم.

وأضافت الوثيقة أن ما يعيشه العالم من مواجهات وظلم بأشكال مختلفة، ليس بسبب أن مقاصد ومباديء ميثاق الأمم المتحدة قد عفا عليها الزمن، ولكن لأنها لم تتحقق على نحو فعال، داعية جميع الدول إلى دعم النظام الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية التي ترتكز عليها مقاصد ومباديء ميثاق الأمم المتحدة، والدور المركزي للأمم المتحدة في الشؤون الدولية.

وتابعت إنه ينبغي أن تدعم جميع البلدان التعددية وتعارض بحزم الأحادية والحمائية، مشيرة إلى أن الصين ستظل ملتزمة بالتعددية، والتمسك بالإنصاف والعدالة الدولية، والعمل مع الدول الأخرى لتعزيز الديمقراطية وحكم القانون وإيجاد توازن مناسب في العلاقات الدولية.

واعتبرت الوثيقة أن "الأيام التي كان للقوى فيها الكلمة العليا انتهت"، وأن الصين تدعو إلى ضرورة تحويل الخلافات والنزاعات التي تنشأ بين الدول إلى المشاورات من خلال إطارات العمل والمنصات متعددة الأطراف، والسعي لتكوين أرضية مشتركة وتحجيم الخلافات، وزيادة المصالح المشتركة مع تحييد الخلافات.

وشددت على أن الصين ستظل ملتزمة بالنظام التجاري متعدد الأطراف وأساسه منظمة التجارة العالمية، ومعارضة السلوك الأحادي مثل إقامة الجدران بين الأمم، وتقويض الآخرين، أو الانسحاب إلى العزلة، لافتة إلى أن "الصين تقف على مسافة واحدة من جميع الدول، كبيرة كانت أم صغيرة، قوية كانت أم ضعيفة، غنية كانت أم فقيرة، وتعارض قانون الغاب الذي يترك الضعيف تحت رحمة القوى".

ونوهت الوثيقة الصادرة عن مجلس الوزراء الصيني إلى أن الصين، باعتبارها أكبر دولة نامية في العالم، اتخذت مسارها الخاص لتكون مزدهرة وشعبها أكثر سعادة، وهذا في حد ذاته أكبر مساهمة للصين في السلام والتنمية العالميين.

وذكرت أن الصين ستعزز تخفيف الفقر المستهدف لضمان القضاء على الفقر المدقع بشكل أساسي بحلول عام 2020، وبالتالي يتمكن الناس من التمتع بشكل أفضل بثمار التنمية الاقتصادية وتقديم مساهمات جديدة في تخفيف الفقر العالمي.

وأكدت أن الجيش الصيني مدافع قوي عن السلام العالمي، وأن الصين ستواصل اتباع سياسة دفاع دفاعية في طبيعتها، وأن الجيش الصيني يلتزم بإخلاص بمفهوم مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، ويفي بنشاط بالمسؤوليات الدولية للقوات المسلحة كبلد كبير، فضلا عن التعزيز الشامل للتعاون العسكري الدولي في العصر الجديد.

وأشارت إلى أن الصين ستشارك بشكل نشيط في إصلاح وتطوير نظام الحوكمة العالمية، بهدف مساعدة تقدم النظام المتوافق مع العصر من خلال الإبداع والتحسين، بدلا مما وصفتها بـ "إعادة اختراع العجلة".