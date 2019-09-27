سانا: الإرهابيون يستهدفون ممر أبو الضهور بالقذائف لمنع خروج المدنيين من أدلب

أفاد مصدر سوري بأن إرهابيي "جبهة النصرة" استهدفوا محيط ممر أبو الضهور بالقذائف؛ لمنع الراغبين بالخروج من التوجه إلى الممر الذي افتتحته الجهات المعنية قبل نحو أسبوعين لتأمين خروج المدنيين من مناطق انتشار الإرهابيين في مدينة إدلب وريفها.

وذكر المصدر- وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الجمعة- أن إرهابيي “جبهة النصرة” واصلوا لليوم الخامس عشر على التوالي اتخاذ المدنيين- في مناطق انتشارهم في محافظة إدلب- دروعا بشرية، واستهدفوا ممر أبو الضهور أكثر من مرة بالقذائف؛ لمنع الراغبين بالخروج من التوجه إلى الممر.

يذكر أن الجهات المعنية- بالتعاون مع وحدات الجيش- جهزت خلال السنوات السابقة ممرات إنسانية في عدد من المناطق؛ لتأمين خروج مئات آلاف المدنيين منها حفاظاً على حياتهم، وتم نقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة- المزودة بجميع لوازم الإقامة- قبل إعادتهم إلى منازلهم بعد تحرير تلك المناطق بفضل بطولات الجيش، وتأمين البنى الأساسية فيها.