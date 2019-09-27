موراي يودّع دورة «تشوهاي» للتنس من الدور الثاني

ودّع البريطاني أندي موراي بطولة جوهاي الصينية للتنس، بعد خسارته أمام الأسترالي أليكس دي مينور بمجموعتين مقابل واحدة، جاءت بواقع 4-6 و6-2 و6-4، ليتوقف مسعى موراي نحو أول لقب منذ العملية الجراحية التي أجراها في الفخذ مبكرًا.

ودّع البريطاني أندي موراي بطولة جوهاي الصينية للتنس، بعد خسارته أمام الأسترالي أليكس دي مينور بمجموعتين مقابل واحدة، جاءت بواقع 4-6 و6-2 و6-4، ليتوقف مسعى موراي نحو أول لقب منذ العملية الجراحية التي أجراها في الفخذ مبكرًا.

ودّع البريطاني أندي موراي بطولة جوهاي الصينية للتنس، بعد خسارته أمام الأسترالي أليكس دي مينور بمجموعتين مقابل واحدة، جاءت بواقع 4-6 و6-2 و6-4، ليتوقف مسعى موراي نحو أول لقب منذ العملية الجراحية التي أجراها في الفخذ مبكرًا.

وبدأ الأسكتلندي المصنف الأول عام 2016، المباراة أمام الاسترالي بقوة ونجح بخطف المجموعة الأولى، إلا أنه تراجع بدنيًا بداية من الثانية.

وبدأ الأسكتلندي المصنف الأول عام 2016، المباراة أمام الاسترالي بقوة ونجح بخطف المجموعة الأولى، إلا أنه تراجع بدنيًا بداية من الثانية.

وبدأ الأسكتلندي المصنف الأول عام 2016، المباراة أمام الاسترالي بقوة ونجح بخطف المجموعة الأولى، إلا أنه تراجع بدنيًا بداية من الثانية.