موراي يودّع دورة «تشوهاي» للتنس من الدور الثاني

ودّع البريطاني أندي موراي بطولة جوهاي الصينية للتنس، بعد خسارته أمام الأسترالي أليكس دي مينور بمجموعتين مقابل واحدة، جاءت بواقع 4-6 و6-2 و6-4، ليتوقف مسعى موراي نحو أول لقب منذ العملية الجراحية التي أجراها في الفخذ مبكرًا.
وحقق موراي الثلاثاء فوزه الأول في منافسات الفردي لدورات رابطة لاعبي التنس المحترفين «ATP» منذ العملية التي أجراها في يناير، بتغلبه على الأمريكي تينيس ساندرجن.
وبدأ الأسكتلندي المصنف الأول عام 2016، المباراة أمام الاسترالي بقوة ونجح بخطف المجموعة الأولى، إلا أنه تراجع بدنيًا بداية من الثانية.
ولم يحقق البريطاني صاحب الـ 32 عامًا، المصنف الأول عالميًا سابقًا، أي انتصار في ثلاث دورات لرابطة المحترفين شارك فيها منذ خضوعه للجراحة، قبل الدورة الصينية هذا الأسبوع، ما تسبب بتراجعه في التصنيف حتى المركز 413 بعدما اقتصرت مشاركته على الزوجي حتى مؤخرًا حين شارك في دورات التحدي «تشالنجر».
ويعتزم موراي خوض غمار دورة بكين خلال الأسابيع المقبلة بحسب ما أفاد في حديث لوكالة فرانس برس.
وشهدت دورة جوهاي انسحاب المصنف الأول فيها اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس خلال مباراته ضد الفرنسي أدريان مانارينو غير المصنف بسبب ضيق في التنفس إثر وقت طبي مستقطع.
بعد فوز تسيتسيباس المصنف السابع عالميًا في المجموعة الأولى 6-3، تراجع أداؤه في الثانية فخسرها 5-7 قبل إعلان انسحابه.
وقال تسيتسيباس في تصريحات عقب الانسحاب: «أعتذر للجماهير التي أتت لتشاهدني اليوم في جوهاي، بذلت قصارى جهدي ولكن للأسف تحتم عليّ الانسحاب بعدما عانيت من ضيق في التنفس على أرض الملعب».