وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة ومفتي الديار يفتتحون مسجد اللواء عبدالوهاب خليل بالشيخ زايد

افتتح كل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ الجيزة أحمد راشد، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، اليوم الجمعة، مسجد اللواء عبدالوهاب خليل بالمجاورة الثالثة بالحي الثامن بمدينة الشيخ زايد.

وأدى الحاضرون صلاة الجمعة داخل المسجد وسط المواطنين وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والأمنية.

وبدأت الشعائر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ أحمد نعينع، أعقبها خطبة الجمعة لوزير الأوقاف والتي جاءت حول أهمية تكاتف المواطنين وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يروجها المتأمرون ضد الوطن.

يذكر أن مسجد اللواء عبدالوهاب خليل يقع على مساحة 1000 م2، ويتكون من مصلى رئيسي بمساحة 400 م2، يعلوه مصلى للسيدات بمساحة 180 م2، يحيط بهما صحن خارجي لاستيعاب أعداد إضافية من المصلين ومساحات مختلفة من الحدائق والأشجار، كما صمم السور الخارجي للمسجد على هيئة لوحة متغيرة الأوجه لعرض الآيات والأحاديث والأذكار على المارة.