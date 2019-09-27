 الجيش الأمريكي يعلن مقتل 17 مسلحا من عناصر داعش في ليبيا - بوابة الشروق
الجمعة 27 سبتمبر 2019 7:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

الجيش الأمريكي يعلن مقتل 17 مسلحا من عناصر داعش في ليبيا

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 7:13 م | آخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 7:13 م

أعلن الجيش الأمريكي مقتل 17 مسلحاً بعد تنفيذه غارة جوية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا، وهي الثالثة من نوعها خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا، في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، أن 17 مسلحاً قُتلوا خلال هذه الغارة الجوية التي تم تنفيذها منذ ساعات جنوب غربي ليبيا.

وقال الأدميرال البحري الأمريكي ومدير الاستخبارات في القيادة الأمريكية الإفريقية هايدي بيرج، إن القوات الأمريكية ستلاحق عناصر "داعش" وستحرمهم من الملاذ الآمن للتنسيق والتخطيط للعمليات في ليبيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك