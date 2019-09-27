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زعيمة هونج كونج تتحمل المسؤولية عن الاضطرابات التي هزت المدينة

زعيمة هونج كونج كاري لام
زعيمة هونج كونج كاري لام
(د ب ا)
نشر فى : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 1:49 م | آخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 1:49 م

تحملت زعيمة هونج كونج، كاري لام المسؤولية عن "الاضطرابات الشاملة" التي هزت المدينة، فيما سعت الحكومة لخفض حدة التوترات قبل موجة أخرى من الاحتجاجات.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة إن الرئيسة التنفيذية لهونج كونج واجهت حشدا متشككا أمس الخميس في أول حوار من نوعه بمجلس المدينة منذ مظاهرات تاريخية اندلعت في يونيو الماضي بسبب جهودها لتمرير تشريع يسمح بتسليم المطلوبين إلى البر الرئيسي الصين.

وواجهت أسئلة من جانب حوالي 130 مواطنا لأكثر من ساعتين، فيما كان المتظاهرون يحتشدون في الخارج.

وقالت لام ،أمام الحشد الذي كان متجمعا في ساحة رياضية في منطقة/وان تشاي/ بالمدينة "الجميع يشعرون بالحزن ، وقلقون أو حتى غاضبون، الاضطرابات كلها ناجمة عن جهود الحكومة لتعديل مشروع تسليم المطلوبين".

وتابعت "تتحمل الحكومة المسؤولية الأكبر عن إيجاد مخرج من الأزمة ".

يذكر أن المظاهرات، التي أدت لانقسام هونج كونج، بدأت مطلع حزيران/يونيو الماضي، للاحتجاج على مشروع قانون لتسليم المطلوبين جنائيا للبر الرئيسي الصيني ، وهو المشروع الذي أعلنت لام سحبه رسميا.


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