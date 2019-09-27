 الأمير هاري يسلك طريق والدته الأميرة ديانا في مواقع إزالة الألغام في أنجولا - بوابة الشروق
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الأمير هاري يسلك طريق والدته الأميرة ديانا في مواقع إزالة الألغام في أنجولا

الأمير هاري
الأمير هاري
كيب تاون - د ب أ
نشر فى : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 7:45 م | آخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 7:45 م

سلك الأمير البريطاني هاري طريق والدته الراحلة الأميرة ديانا عبر مواقع إزالة الألغام في أنجولا اليوم الجمعة، في اليوم الخامس من جولته في إفريقيا.

وزار هاري حقل تفجير ألغام في مدينة ديريكو بالتعاون مع جمعية "هالو ترست" الخيرية البريطانية.

وساعد الأمير هاري بنفسه وهو يرتدي سترة زرقاء واقية من الرصاص، على تدمير أحد الألغام التي ظلت في أرض أنجولا بعد 25 سنة من الحرب الأهلية.

ومن المقرر أن يزور دوق ساسكس أثناء إقامته التي تستمر ثلاثة أيام في أنجولا، مدينة هوامبو شمالي البلاد، حيث تم التقاط صورة مميزة للأميرة ديانا عام 1997 حيث كانت تسير في حقل ألغام.

وسوف يسافر هاري بعد ذلك إلى مركز لتقويم العظام زارته الأميرة ديانا وسيتم إعادة تسميته باسمها .

يذكر أن الأميرة ديانا توفيت إثر حادث سيارة في باريس عام 1997.

وزار هاري بوتسوانا أمس الخميس لمساعدة 200 طفل على زراعة أشجار جديدة في محمية تشوبي لمكافحة التغير المناخي.

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