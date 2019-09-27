مدرب المنتخب يكشف التحدي الأصعب أمام جهاز «البدري» مع الفراعنة

أكد سيد معوض، المدرب المساعد للمنتخب الوطني، أن التحدي الأصعب للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري، يكمن في عودة الثقة للجماهير المصرية، في منتخبهم.

أكد سيد معوض، المدرب المساعد للمنتخب الوطني، أن التحدي الأصعب للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري، يكمن في عودة الثقة للجماهير المصرية، في منتخبهم.

أكد سيد معوض، المدرب المساعد للمنتخب الوطني، أن التحدي الأصعب للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري، يكمن في عودة الثقة للجماهير المصرية، في منتخبهم.