مدرب المنتخب يكشف التحدي الأصعب أمام جهاز «البدري» مع الفراعنة

أكد سيد معوض، المدرب المساعد للمنتخب الوطني، أن التحدي الأصعب للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري، يكمن في عودة الثقة للجماهير المصرية، في منتخبهم.
وتحدث نجم النادي الأهلي السابق، عن العمل مع المنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة، قائلا في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: "نعمة كبيرة من الله أن أتواجد هنا مع منتخب مصر".
وأضاف: "يا له من شرف عظيم ارتباط اسمك باسم منتخب مصر".
وواصل: "بدأنا منذ 3 أيام وضع خطة العمل ونسعى لإعادة الثقة للجماهير في منتخب مصر".
وأوضح: "نعلم جيدا إن تلك الثقة كانت مفقودة خلال الفترة الأخيرة رغم وصول المنتخب لكأس العالم ونهائي أمم إفريقيا أيضا ولكن القناعة الكاملة لم تكن موجوده لدى الجماهير في منتخب مصر، وهذا هو التحدي الأصعب أمامنا".
وتابع: "التحدي بالنسبة لنا هو إيصال القناعة للجماهير لزيادة ثقتهم في منتخب مصر".