«هيرمس» تشارك في طرح «أرامكو» المرتقب

قالت مصادر مطلعة، إن المجموعة المالية "هيرمس" ستشارك مع بنوك عالمية مثل بنك أوف أمريكا، وكريدي سويس وجولدمان ساكس، في الطرح المرتقب لشركة البترول السعودية العملاقة أرامكو.

وقبل يومين قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة إن السعودية تدرس طرح 10 في المئة من أسهم شركة "أرامكو" في الاكتتاب العام، وهو ما يعتبر ضعف النسبة التي أعلنت عنها سابقا وهي خمسة في المئة.

وأضافت الصحيفة أن السعودية ستمضي قدما في خططها لطرح أسهم الشركة للاكتتاب، مع إمكانية عرض نسبة أكبر من حصصها على المستثمرين.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر بن عثمان الرميَّان قد أعلن بعد وقوع الهجمات الأخيرة على منشأتين تابعتين للشركة أن خطة طرح 5 في المئة من أسهم الشركة العملاقة للاكتتاب العام "مستمرة" وأنها لن تتوقف على الرغم من الهجمات الأخيرة.

وقالت المصادر للصحيفة إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يرى أن زيادة نسبة الطرح سيساعد في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في المملكة.

وقال مستشار سعودي للصحيفة إن ولي العهد يريد طرح الأسهم على دفعات، على أن يتم طرح خمسة في المئة أولا ثم طرح 5 في المئة أخرى في أول سنة أو سنتين بعد هذا الطرح الأولي.

والإدراج المقترح للشركة الوطنية العملاقة ركن من أركان برنامج الإصلاح الذي يتبناه محمد بن سلمان والهادف لإعادة هيكلة اقتصاد المملكة والحد من اعتماده على إيرادات النفط.

وأعلن الأمير عن خطة بيع حوالي خمسة في المئة من أرامكو في 2016 من خلال إدراج محلي وعالمي متوقعا أن تبلغ قيمة الشركة تريليوني دولار أو أكثر، لكن عددا من خبراء القطاع شككوا في واقعية تقييم بمثل ذلك الارتفاع مما عرقل عملية إعداد الطرح الأولي للمستشارين.