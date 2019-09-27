رئيس وحدة نزاهة ألعاب القوى: روسيا تلاعبت ببيانات مختبر موسكو

قال ديفيد هومان رئيس وحدة نزاهة ألعاب القوى إن البيانات التي قدمها مختبر موسكو لمكافحة المنشطات إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، كان قد جرى التلاعب بها.

وقال هومان في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية نشرتها اليوم الجمعة، إن وحدة النزاهة تسلمت البيانات قبل تسعة أشهر للتحقق منها.

وأضاف "وجدنا عدة تناقضات بين البيانات التي تسلمتها وادا من أحد المبلغين، وتلك التي تسلمتها في يناير من الجانب الروسي."

وأشار إلى أن العديد من نتائج التحاليل الإيجابية، التي تناولها تقرير ريتشارد مكلارين المحقق لدى وادا، كانت مفقودة.