 مواطنون يدعمون الرئيس السيسي بالبحيرة - بوابة الشروق
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مواطنون يدعمون الرئيس السيسي بالبحيرة

مواطنون يدعمون الرئيس السيسي
مواطنون يدعمون الرئيس السيسي
خميس البرعي:
نشر فى : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 1:17 م | آخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 1:17 م

شهد الطريق الصحراوى والطريق الزراعي والدولي الساحلي بالبحيرة، مظاهرة لمواطنين لدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخرج شباب من العائلات بالقرى والنجوع والمركز للتصدى لدعوات الجماعات الارهابية بالخروج التظاهر ضد الدولة.


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