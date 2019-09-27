مواطنون يدعمون الرئيس السيسي بالبحيرة

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شهد الطريق الصحراوى والطريق الزراعي والدولي الساحلي بالبحيرة، مظاهرة لمواطنين لدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وخرج شباب من العائلات بالقرى والنجوع والمركز للتصدى لدعوات الجماعات الارهابية بالخروج التظاهر ضد الدولة.