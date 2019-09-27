 الاتحاد التركي يعاقب النني بالغرامة والإيقاف - بوابة الشروق
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الاتحاد التركي يعاقب النني بالغرامة والإيقاف

إبراهيم سعيد
نشر فى : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 1:55 ص | آخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 2:22 ص
أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، العقوبة الموقعة على محمد النني متوسط ميدان بيشكتاش وذلك بعدما تعرض للطرد في أول ظهور رسمي مع الفريق أمام غازي عنتاب.
 
وقال موقع الاتحاد التركي لكرة القدم أمس الخميس، أن محمد النني تعرض لغرامة بقيمة 13 ألف ليرة تركية (37 ألف جنيه) بالإضافة إلى الإيقاف 3 مباريات.
 
وغاب النني عن مباراة بيشكتاش الماضية أمام باشاك شهير، التي أقيمت في الجولة الماضية من الدوري، وسيستمر غيابه وفقًا لهذه العقوبة أمام طرابزون سبور في 29 من الشهر الجاري، وألانيا سبور في 6 أكتوبر.
 
وانضم محمد النني إلى بيشكتاش لمدة عام على سبيل الإعارة بنية الشراء في الصيف المقبل في حالة موافقة الفريق التركي على القيمة المالية.

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