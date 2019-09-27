الاتحاد التركي يعاقب النني بالغرامة والإيقاف

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، العقوبة الموقعة على محمد النني متوسط ميدان بيشكتاش وذلك بعدما تعرض للطرد في أول ظهور رسمي مع الفريق أمام غازي عنتاب.

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، العقوبة الموقعة على محمد النني متوسط ميدان بيشكتاش وذلك بعدما تعرض للطرد في أول ظهور رسمي مع الفريق أمام غازي عنتاب.

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، العقوبة الموقعة على محمد النني متوسط ميدان بيشكتاش وذلك بعدما تعرض للطرد في أول ظهور رسمي مع الفريق أمام غازي عنتاب.

وقال موقع الاتحاد التركي لكرة القدم أمس الخميس، أن محمد النني تعرض لغرامة بقيمة 13 ألف ليرة تركية (37 ألف جنيه) بالإضافة إلى الإيقاف 3 مباريات.

وقال موقع الاتحاد التركي لكرة القدم أمس الخميس، أن محمد النني تعرض لغرامة بقيمة 13 ألف ليرة تركية (37 ألف جنيه) بالإضافة إلى الإيقاف 3 مباريات.

وقال موقع الاتحاد التركي لكرة القدم أمس الخميس، أن محمد النني تعرض لغرامة بقيمة 13 ألف ليرة تركية (37 ألف جنيه) بالإضافة إلى الإيقاف 3 مباريات.