غلق 4 محطات بالخطين الأول والثاني بالمترو لإجراء أعمال صيانة

قال مصدر مسؤول بوزارة النقل، إنه تقرر غلق 4 محطات بالخطين الأول والثاني اليوم الجمعة هي: "السادات" و"الأوبرا"، "جمال عبدالناصر"، "أحمد عرابي"؛ لإجراء أعمال صيانة.

وأضاف المصدر لـ"الشروق"، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه صدرت تعليمات بعدم وقوف القطارات بهذه المحطات المذكورة سلفا، منوها بأن موعد إعداة فتح هذه المحطات لم يتحدد حتى هذه اللحظة، إلا أنه سيكون في أسرع وقت.

وأشار إلى أن باقي محطات المترو بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام على مدار اليوم، لافتا إلى أن مترو الأنفاق شهد منذ بدء الدراسة حالة من الطوارئ لتسهيل حركة الطلاب ومنع التزاحم داخل المحطات، سواء عن طريق الدفع بقطارات إضافية أو عدم توقف القطار في المحطات أكثر من الوقت المحدد له.