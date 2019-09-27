المبعوث السابق للسلام في الشرق الأوسط: السيسي يؤمن بأهمية إنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين



قال المبعوث السابق للسلام في الشرق الأوسط، دينيس روس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بأهمية إنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين، وتحقيق السلام، معقبًا أنه دائمًا ما تطالب الإدارة المصرية جميع الأطراف بإتخاذ اجراءات جريئة وحاسمة، لإيجاد حلول لعملية السلام.

وأضاف في لقائه الخاص لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الخميس، أنه لم يطلع بعد على خطة إدارة الرئيس ترامب، مستطردًا أن إدارة ترامب في انتظار نتائج الإنتخابات الإسرائيلية قبل تقديم الخطة.

وتابع بأنه على الفلسطينيين ألا يرفضوا خطة السلام المرتقبة قبل قراءتها ودراستها جيدًا، حتى لا يضيعوا مزيدًا من الفرص لإيجاد حلول لعملية السلام، موضحًا أن خطة السلام المرتقبة لا أحد يعلمها حتى الآن، لكن على الطرفين اتخاذ إجراءات جديدة ضمن عملية السلام.

وأشار إلى أن الانطباعات الأولى لا يجب ان نأخذ بها، وعلينا ترك الأمر حتى تتضح الصورة وتعلن خطة السلام، وبعدها يتم الحكم على مدى قبولها من عدمه.