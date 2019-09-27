رغم تصدرها شاشات التلفاز وصفحات الجرائد لما تعنيه من أحداث سياسية مؤثرة عالميا، لكن القليل يتم كشفه عن الحياة اليومية في كوريا الشمالية المعزولة عن العالم فيما يشبه الستار الحديدي إبان عهد السوفيت.

وتستعرض "أسوشييتد برس" قصص "يوتيوبرز" كوريين شماليين في المنفى، قاموا بإماطة الستار عن الحياة خلف الأسلاك الشائكة؛ لمنح العالم صورة أوضح عن حياة الكوريين الشماليين التي هيمنت عليها صورة نمطية في نظر كثيرين.

ويخرج جان ميونج جين على قناة اليوتيوب الخاصة به مرتديا قبعة الفدورا التي ارتداها من قبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون؛ ليرحب بمتابعيه قائلا: "مرحبا يارفاق"، في إشارة لطيفة لما يستخدمه الشيوعيون في بلده للتحية.

وبدلا من التحدث عن أمور جادة كالأسلحة النووية أو توازن القوى، يفضل جين، 32 عاما، الحديث عن أمور ألطف وأقرب للحياة اليومية كتربية الحيوانات وطريقة الشجار في كوريا الشمالية والحياة العاطفية وغيرها.

يقول جون يونج البروفيسور الباحث في جامعة كونكوك الكورية الجنوبية، إن أناس كثيرين يملكون الفضول لمعرفة صورة مقربة عن أسلوب المعيشة في كوريا الشمالية، وهو سوق مربح للغاية، فالناس لديهم فضول كبير لمعرفة أي نوع من الخمور يتناوله الكوريون الشماليون.

ويستخدم جين هاتفه المحمول مستغلا شقته؛ كموقع تصوير لبث حلقاته التي يستضيف فيها أصدقائه الشماليين أيضا، حيث يحب جين التنويع وتغيير هيئته إذ يرتدي البواريك تارة وقبعة الفيدورة تارة أخرى أو يضع شاربا مستعارا، بينما ظهر مرات مرتديا قناعا للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وفي إحدى حلقاته، أوضح جين أن الشماليين يعتادون على تربية الكلاب والأرانب والدجاج، ولكن لأكلها وليس الاعتناء بها.

وأضاف جين أن الشماليين يستخدمون لفظ "يا ابن الجارية" للسباب، بينما يتلفظون بعبارة "هل ترغب في ترتيب أضلاعك بطريقة ثورية" كناية عن التهديد عند المشاجرات.

وأشار جين إلى أنه على عكس كوريا الجنوبية، فلا يوجد متحولون جنسيا في الشمال، على الرغم من وجود بعض الشواذ.

ويقول جين إن دخله من اليوتيوب يعد صغيرا للغاية؛ لذا يعمل كعامل توصيل لأحد المطاعم، ولكن رسائل متابعيه تطالبه بالاستمرار، حيث ساهمت فيديوهاته في تغيير الصورة النمطية لدى الكثيرين عن الكوريين الشماليين.

ويحب اليوتيوبرز الشماليون إبراز طرق عمل المكياج الشمالي وأنواع الأطعمة الشهيرة هناك، بينما يظهرون بشكل عصري ولطيف على عكس الصورة المنتشرة عن اللاجئين الشماليين بأنهم عشوائيين وذوي طباع فظة.

وأما كانج نارا، 22 عاما، تملك قناتي يوتيوب وبرنامجي تلفزيون و200 متابع يرسلون لها كيكة عيد الميلاد سنويا احتفالا بها.

وفي أحد فيديوهاتها، ظهرت كانج مرتدية زيا عسكريا وهي تعلم الجمهور كيفية إعداد المكياج الشمالي، بينما أتت التعليقات بأنها فتاة جميلة حتى بدون مكياج.

وتقول كانج مرتدية خاتمين في كل يد إنها تحب التواصل مع متابعيها، وإنها مستمرة في التعريف بحياة الشماليين.

ورغم ما يحظى اليوتيوبرز الشماليون به من حب متابعيهم، إلا أنهم يتعرضون لرسائل التهديد حينما تقوم دولتهم بأي اختبار صاروخي، حيث تقول كانج إنها تشعر بالحزن كلما تلقت رسائل عنصرية تطالبها بالعودة لكوريا الشمالية ومغادرة كوريا الجنوبية، بينما يتلقى جين رسائل تتمنى له الموت بإبرة مسمومة أو في منجم تعدين كسائر شعبه الشماليين.

وبينما توجد برامج تلفزيونية مخصصة للحديث عن حياة عشرات آلاف الشماليين في كوريا الجنوبية، إلا أنها ليست بذات المصداقية التي تملكها قنوات اليوتيوب غير المدعومة من أي دولة لإظهار رأي معين.

وتلعب تلك القنوات دورا في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الحياة في كوريا الشمالية، حيث يقول جين إن أحد الأشخاص ذات مرة سأله عن إذا كان الشماليون يتناولون القمامة، بينما يقول اليوتيوبر لي هايونج، إن أحد الأشخاص كان يظن أن الشماليون يعطون البطاطا بدلا من المال حينما يركبون حافلة أجرة.

وتعد قصص هروب الشماليين من كوريا الشمالية أكثر المواضيع جلبا للمشاهدات، حيث حصلت قصة اليوتيوبر كانج على قرابة 2 مليون مشاهدة، والتي روت فيها تفاصيل هروبها حينما فرت من زوجة أبيها لتلحق بوالدتها في الجنوب عبر بعض المهربين، ولكنها مرت بمغامرة صعبة أثناء عبور نهر تيمول حينما كان أحد تيارات الماء العنيفة سيقضي عليها.

وتضيف كانج أنها لم تترك كوريا الشمالية لتلحق بأمها فحسب، بل لتستطيع صبغ شعرها وارتداء الجينز ومرافقة شاب وسيم ذات يوم.

وأما جين، فيحكي عن حياته قبل الهروب من كوريا الشمالية، حيث يقول إنه في سن الـ11 كان يحب زميلته في الصف ذات البشرة البيضاء والعينين الكبيرتين، على عكس باقي الفتيات الكوريات، ولكنه ذات يوم افتقدها في المدرسة وطال فقدانها حتى طلب منه المدرس زيارتها وحينما دخل المنزل وجدها ميتة وشبه متحللة دون وجود أحد من أسرتها، حيث على ما يبدو أنهم ماتوا جوعا. ويضيف أنه ذهب للإبلاغ عن وفاتها ليستمر بعدها في البكاء أياما.

ويكمل جين أنه حين فر مع أبيه وأسرته وقبل اجتياز النهر المتجمد، طلب منه أباه إلقاء نظرة وداع على الوطن حينها تذكر جين فتاته المحبوبة، والتي قال عنها: "كل مشكلتها أنها ولدت في البلد الخطأ، فلو عاشت في كوريا الجنوبية ما كانت لتموت جوعا، بل ربما أصبحت يوتيوبر مثلي".