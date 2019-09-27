﻿ترامب يكذب روحاني: رفضت طلب إيران لرفع العقوبات مقابل عقد اجتماع معهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه رفض طلب إيران رفع العقوبات مقابل إجراء محادثات، ليقدم رواية متناقضة مع رواية الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قال في وقت سابق اليوم إن الولايات المتحدة عرضت رفع القيود لتسهيل عقد اجتماع.

وكتب ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، : "إيران أرادت مني رفع العقوبات المفروضة عليهم من أجل الاجتماع. وقلت بالطبع لا!".

وكان الرئيس الإيراني، قد قال في وقت سابق، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن الولايات المتحدة عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إجراء محادثات.

وأورد الموقع هذا التصريح لدى عودة روحاني من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى طهران.