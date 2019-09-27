تقرير: لجنة المسابقات الإسبانية تؤكد غياب موراتا عن ديربي مدريد

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الجمعة أن غياب الفارو موراتا، نجم هجوم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن مباراة ديربي العاصمة الإسبانية، التي سيخوضها فريقه أمام جاره ريال مدريد غدا السبت بات أمرا مؤكدا، بعد أن رفضت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الإسباني التظلم الذي قدمه أتلتيكو مدريد لرفع الإيقاف عن اللاعب بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الفريق الأخيرة أمام ريال مايوركا.

وقالت صحيفة "أ س" الإسبانية اليوم أن أتلتيكو مدريد قد تقدم بتظلم للجنة المسابقات الإسبانية، لرفع الإنذار الثاني الذي حصل عليه موراتا في مباراة مايوركا، وأفضى إلى حصوله على البطاقة الحمراء، على خلفية اشتباكه مع لاعب مايوركا، سالفا سيبيا.

وكان أتلتيكو مدريد قد ادعى في شكواه أن موراتا لم يقدم على أي عمل عنيف ضد سيبيا، كما لم يوجه إهانات لأي أحد، ولكن لجنة المسابقات الإسبانية لم تقتنع بدفوع النادي المدريدي، وأقرت عقوبة الإيقاف في حق المهاجم الإسباني، بالإضافة إلى تغريمه 300 يورو.

وعلى جانب آخر، استأنف أتلتيكو مدريد ضد البطاقة الصفراء التي نالها لاعبه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش خلال الشوط الأول من المباراة المذكورة، ولكن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الإسباني رفضت هذا الطعن أيضا وأكدت أن سافيتش تدخل بعنف ضد أحد المنافسين خلال نزاعهما على إحدى الكرات.