تامر حسني يغني مع طلاب جامعة مصر ويدعو لمصر

محمد عباس



أحيا المطرب تامر حسني، مساء أمس، حفلا غنائيا بجامعة مصر الدولية على طريق الإسماعيلية، بحضور الآلاف من طلاب الجامعة.



وبدأ الحفل بفقرة للألعاب النارية استمرت قرابة الـ15 دقيقة من تقديم أحمد عصام، صاحبها رقصات استعراضية بأزياء مضيئة، ليفسح المجال بعدها لصعود المطرب تامر حسني، والذي هتف له الجمهور وتعالت صيحاتهم تعبيرا منهم على حبهم له وإعجابهم به.



وصعد تامر على المسرح على أنغام أغنية «عيش بشوقك»، التي اشعلت حماس الحضور، ثم قدم خلال الحفل الذي استمر قرابة الساعة والنصف، عدد من الأغاني المختارة والمحببة لدى الجمهور ومنها، «كل مرة»، و«بطلة العالم في النكد»، و«لولاك»، و«عمري إبتدا».



وسأل تامر الحضور: «مين منكم مرتبط وبيحب وكده» وعندما وجد العد قليل فمازحهم قائلا: «أومال أنا عمال أعملكم في أغاني حب بقالي 15 سنة على الفاضي كده! مستفدتوش حاجه منها خالص!»، وغنى بعدها «ضحكتها مبتهزرش»، و«وأخيرا»، و«حلم سنين»، و«قابلتيني».



وطلب الجمهور من تامر أن يغني «بعيش»، فحرص على تلبية رغبتهم وغناها، بالإضافة إلى «ناسيني ليه»، و«كفاياك أعزار»، و«تليفوني رن»، و«أكثر حاجة بحبها فيكي»، و«يا أنا يا مفيش»، و«رسمي فهمي نظمي»، وكرمت الجامعة تامر حسني وأهدته درع، وعبر تامر عن سعادته بالتكريم قائلا أنه شرف لأي فنان أن يكرم في هذا المكان.



واستضاف تامر على مسرح أحد أبناء الجامعة الموهوبين في الغناء يدعى خالد، وقدم معه أغنية «كفاياك أعزار»، ولاقت استحسان الجمهور، ووجد «حسني» الحضور يهتفون لبعض الأشخاص من بينهم ويرشحوهم ليصعدوا على المسرح ويغنوا بصحبته، فحرص تامر على اتاحة الفرصة لهم وأختار من بينهم شخصين، أحدهم يدعى عمرو وقد عبر عن سعادته بالصعود على المسرح قائلا: «دي تاني مرة تامر يختارني أطلع أغني معاه على المسرح.. أنا مش قادر أتمالك أعصابي من الفرحة»، وغنى معه أغنية «بعيش».



وحرص تامر في ختام الحفل على الدعاء لمصر، وطلب من الجمهور أن يدعوا معه أن يحفظ الله مصر من أي شر ويديم استقرارها، وغنى «أنا مصري»، وشكر الجامعة قبل رحيله، كما قدم الشكر لمنظمين الحفل والجمهور، ووجه لهم كلمة قال فيها: «إن شاء الله أشوفكم كلكم ناجحين، وبجد الأحلام بتتحقق وربنا مش بيضيع تعب حد.. أنا كنت زيكم طالب في الجامعة وكنت بحلم إني أغني وصوتي يوصل واشتغلت على حلمي وتعبت لحد ما ربنا حقق لي حلمي»، وتابع: «أنتم كمان إن شاء الله ربنا هيحقق أحلمكم.. بس أتعبوا وأجروا وراها ومتكسلوش وتقولوا أحنا تعبنا كفاية كده».



ويستعد تامر حسني لطرح فيلمه الجديد «الفلوس»، خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وﺇﺧﺮاﺝ سعيد الماروق، ويشارك بالفيلم كلا من زينة، وأحمد فتحي، ونانسي صلاح، ومحمد سلام، و الراقصة جوهرة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وكميل سلامة.