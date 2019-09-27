 الشرطة النيجيرية تنقذ 400 طفل كانوا محتجزين في ظروف «غير إنسانية» - بوابة الشروق
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الشرطة النيجيرية تنقذ 400 طفل كانوا محتجزين في ظروف «غير إنسانية»

لاجوس - د ب أ
نشر فى : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 9:21 م | آخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 9:21 م

أنقذت الشرطة النيجيرية نحو 400 طفل كانوا محتجزين في ظروف "غير إنسانية" في مدرسة إسلامية بشمال البلاد.

وقال ياكوبو سابو المتحدث باسم شرطة ولاية كادونا، اليوم الجمعة، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "كان الكثير منهم مقيدون وبدت آثار عنف على أجسام بعضهم وهو ما يظهر أنهم تعرضوا للتعذيب".

وأضاف سابو أن الشرطة أنقذت الأطفال من مدرستهم الواقعة في مدينة كادونا أمس الخميس عقب تلقيها معلومات.

وتابع سابو أن الأطفال وكلهم من الصبية كانوا مقيدين ومحتجزين كالعبيد وبعضهم تعرض للاعتداء الجنسي.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية للصبية الذين تم إنقاذهم الكثير منهم وهم يسيرون بصعوبة كبيرة نظرا لإصاباتهم وجروحهم ويعانون من الهزال وصحتهم سيئة.

وألقت الشرطة القبض على ناظر المدرسة وستة معلمين بعد عملية الإنقاذ.

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