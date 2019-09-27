العصار يستقبل سفير دولة بيلاروسيا بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة والوفد المرافق له بمناسبة انتهاء فترة عملة كسفير معتمد لدولة بيلا روسيا لدى جمهورية مصر العربية والتى شهدت رحلة عمل مثمرة علي مختلف الاتجاهات وذلك بديوان عام الوزارة.

ووجه العصار الشكر لسفير بيلاروسيا على ما بذله من جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وهو ما أسهم في تعزيز التعاون فى المجالات المختلفة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية والتى اثمرت عن توقيع عقود وبروتوكولات تعاون مشترك لتصنيع "الشاحنات، محركات الديزل، الجرارات، اللوادر والمعدات الثقيلة، المعدات الزراعية، الصوامع"، وكذا توسيع آفاق التعاون مع شركات بيلاروسية أخري من خلال تبادل الخبرات التكنولوجية والفنية مع شركات الإنتاج الحربي في مجالات جديدة منها "تصنيع سبائك الألومنيوم" إلى جانب التعاون في المجالات الدفاعية.

ومن جانبه أثنى سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة على مدى قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البيلاروسية، معرباً عن ثقته فى أن مسار هذه العلاقات سوف يستمر فى التطور خلال فترة عمل السفير البيلاروسي الجديد.

وأشاد بما تم تحقيقه على مدار السنوات الست الماضية والتى شهدت تطور ملحوظ في العلاقات الثنائية بين مصر وبيلاروسيا خاصة في ظل تبادل الزيارات بين الرئيسين المصرى والبيلاروسي وكان آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة بيلاروسيا في يونيو الماضى والتي تؤكد على العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية فى البلدين.