أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا -سبتمبر الجاري- تضمن بيانات عن نسب الانتحار العالمية والدول الأكثر تعرضا له.

وجاء في التقرير أن شخصا واحدا ينتحر كل 40 ثانية، وتصدرت مصر قائمة البلدان العربية من حيث أعداد المنتحرين لعام 2016، حيث شهدت 3799 حالة انتحار.

وسلط موقع "indeapod" الضوء على قضية الانتحار، حيث نشر بعض النصائح التي وجهها عالم النفس جوردان بيترسون -وهو مفكر كندي وبروفيسور علم النفس في جامعة تورنتو بكندا- للذين يفكرون في الانتحار.

1- فكر في من يحبك

قال بيترسون إن التفكير في الانتحار سيجعل الأشخاص الذين يحبوننا في حالة حزن شديد وألم، فيجب أن تفكر أولاً بأسرتك وأصدقاءك وكيف ستكون حياتهم بعد أن يفقدوك.

2- البحث عن بديل

قال عالم النفس لمن يفكر في الانتحار: "أنت مدين لنفسك ولعائلتك بأن تنظر لكل البدائل الممكنة وغير الممكنة، ربما لم تكتشف كل الحلول بعد للمشاكل التي تواجهها. يجب أن تستكشف كل وسيلة ممكنة قبل التفكير في الخطوة الأخيرة".

3- أنت مهم ولك قيمة

يشعر مصابو الاكتئاب بأنهم غير مهمين وليس لوجودهم داع في الحياة، وهذا اعتقاد غير صحيح، فلكل فرد في هذا العالم قيمة خاصة به، ولا يجب أن تقلل من هذه القيمة، وأوضح بيترسون: "ليس معنى أنك لا تستطيع رؤية إمكاناتك أنها ليست موجودة، فكل شخص لديه شيء للمساهمة به حتى لو كان لا يعرفه الآن، سيكتشفه يوما ما".

4- لديك التزام تجاه نفسك

يقول بيترسون إن الشخص لديه التزام تجاه نفسه بالحفاظ عليها، والبحث عن راحتها بكل الطرق وعدم الاستسلام لمتاعب الحياة التي تؤذيها.