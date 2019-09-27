خطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز ببني سويف: المؤمرات تحاك بالوطن وعلينا أن نتكاتف

أدى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف بحضور اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ،وجموع المصلين

وجاء في خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ أحمد عبد العال "إمام المسجد " أن وطننا الغالي مصر هو من أهم بقاع الأرض الذي يحظى بمعية وحفظ المولى عز وجل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.

وأشار إلى مكانة الوطن الكبيرة الإقليمية ، قائلا (فمن ملك مصر فقد ملك ...) ، فلذلك تجد المؤمرات تحاك بالوطن من كل حدب وصوب ويستعملون كل مغرض وهدام ومتطرف في سبيل زعزعة الاستقرار وتقويض جهود التنمية ، والنيل من عزيمة وصبر وحب المصريين لوطنهم الخالد والباقي آمنا "بمشيئة رب السموات والأرض".

وأردف قائلا (علينا جميعا أن نتاكتف ونتضامن يدا واحدة وصفا واحدا ضد كل من تسول له نفسه أن يعبث بمقدرات وأمن الوطن والمواطن...فبإيماننا بالمولي عز وجل وحبنا لوطننا وترابطنا معا بأواصر المحبة والسلام وثقتنا بجيشنا وأبناء الشرطة البواسل ، ووفائنا لشهدائنا الأبرار لن يضار الوطن ولن يصاب بمكروه ... ).

تجدر الإشارة إلى أن خطبة الجمعة تم ترجمتها إلى لغة الإشارة، حيث يعتاد هذا الأمر في مساجد بني سويف الكبرى، ضمن المبادرة التي تنفذها المحافظة لتمكين ذوي الإحتياجات الخاصة من ممارسة حياتهم اليومية بشكل أفضل ضمن مبادرة بني سويف محافظة صديقة لذوي الإعاقة.