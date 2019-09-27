في 27 سبتمبر 1987، افتتح الرئيس الأسبق حسني مبارك والرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران، أول خطوط مترو القاهرة، والذي يعد أول خط يتم تسييره في مصر والوطن العربي وقارة إفريقيا.

ومنذ افتتاحه، أصبح المترو يشكل جزءا كبيرا من الحياة اليومية للمصريين، فالملايين يعتبرونه وسيلتهم للانتقال، ويحملون جزءا كبيرا من الذكريات في رحلتهم اليومية؛ لذلك أظهرت أفلام السينما المصرية المترو في عدد من مشاهدها.

وتستعرض "الشروق" أبرز الأفلام التي ظهر بها مترو القاهرة.

1- بنات وسط البلد

جومانا وياسمين، شخصيتان قدمتهما منة شلبي وهند صبري في فيلم "بنات وسط البلد" الذي عرض في 2005، من إخراج الراحل محمد خان، وتحكي أحداثه عن فتاتين تعملان بوسط البلد، أحدهما في محل ملابس والأخرى في كوافير للسيدات، ومترو الخط الأول هو رحلتهم للعمل من حلوان إلى وسط القاهرة، وفى إحدى المرات تلتقيان بشابين وتبدأ الاحداث في التصاعد.

2- أمير الظلام

في إحدى محطات المترو كان ذلك أكثر المشاهد الكوميدية بفيلم "أمير الظلام" بطولة الزعيم عادل إمام وشيرين سيف النصر، ومن إخراج رامي إمام؛ حيث يظهر سعيد المصري والشباب وقد سرقت ملابسهم، فيدخل إلى عربة السيدات وتحدث مفارقات كوميدية ومحرجة لارتدائه الملابس الداخلية.

3- هيستريا

من سيناريو حلمي هلال وإخراج عادل أديب خرج فيلم "هسيتريا "عام 1998، والذي لعب على إيقاعات إنسانية من خلال شخصية البطل زين التي قدمها الراحل العظيم أحمد زكي، ويظهر المترو في أول مشاهد الفيلم عندما يغني أحمد زكي "اسأل روحك اسأل قلبك.. قبل ده كله اتغيروا ليه"، من كلمات عبدالوهاب محمد وألحان الموجي، وبتوزيع بسيط بآلتي الأوكرديون والرق فقط، وتعد كلمات الأغنية مقدمة لما ستتحرك به أحداث الفيلم.

4- عايز حقي

صابر الطيب الذي أراد المصريون توكيله في بيع حقهم بالمال العام، تبدأ قصته داخل إحدى محطات المترو عن طريق الصدفة، عندما تستغرب مواطنة من أنه يحمل الدستور، ليتفاجئ هو الآخر عندما يقرأ نص المادتين 25 و30 من دستور 71، وبعد علمه بأن لكل مواطن نصيب في الناتج القومي؛ يقرر جمع التوكيلات من المواطنين للتصرف في المال العام لصالح دولة أجنبية ويعتقد أن بذلك يحل مشاكله.

أنتج الفيلم في 2003 من بطولة هاني رمزي وهند صبري، وإخراج أحمد نادر جلال.

5- كتكوت

شخصية صعيدية قدمها الفنان محمد سعد في فيلم "كتكوت" 2006، وهو الشاب الذي يهرب من الثأر لتبدأ أحد الجهات الأمنية في تجنيده لتشابهه في الشكل مع أحد المجرمين الذي يعملون في التهريب والإضرار بالأمن المصري، يحدث تحول في شخصية كتكوت من السذاجة وقلة الإدراك لارتفاع حس المسئولية لديه، وعندما يكتشف وجود مخطط لتفجير محطة مترو السادات؛ يضحي بنفسه لينقذ الآلاف في مشهد نبيل.

6- حسن ومرقص

ظهر المترو في أحد مشاهد "حسن ومرقص" الذي عرض في 2008، من بطولة الزعيم عادل إمام، وإخراج رامي إمام، يبدأ المشهد بإخلاء قوات الأمن محطة المترو لوجود قنبلة، ففي إطار كوميدي يتحدث بولس مع اللواء مختار (عزت أبو عوف) وهو غير مقدر للموقف، ويحدثه في أمور شخصية مع العد التنازلي لانفجار القنبلة.