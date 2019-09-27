 الكرملين: احتجاز الصيادين الكوريين الشماليين في روسيا لن يؤثر على العلاقات بين البلدين - بوابة الشروق
الجمعة 27 سبتمبر 2019 5:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟

النتـائـج تصويت

الكرملين: احتجاز الصيادين الكوريين الشماليين في روسيا لن يؤثر على العلاقات بين البلدين

الكرملين
الكرملين
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 3:44 م | آخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 3:44 م

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف إن احتجاز الصيادين الكوريين الشماليين في منطقة بريموري بأقصى شرق روسيا لن يؤثر على العلاقات بين البلدين.
وأضاف بيسكوف- في تصريح صحفي اليوم الجمعة- "لن يؤثر هذا الأمر على العلاقات بين البلدين بأي حال من الأحوال"، مضيفا أن "الكثير من الصيادين من كوريا الشمالية يعبرون الحدود الروسية، ويقومون بصيد غير قانوني في المياه الإقليمية الروسية"، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ تدابير قوية لاستعادة النظام في هذا المجال.
يُذكر أن قوات خفر السواحل الروسية قد احتجزت صيادين من كوريا الشمالية اليوم في المنطقة الاقتصادية الخالصة الروسية في بريموري، وتمت مصادرة الصيد غير المشروع، وضبط أدوات صيد محظورة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك