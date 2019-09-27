الكرملين: احتجاز الصيادين الكوريين الشماليين في روسيا لن يؤثر على العلاقات بين البلدين

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف إن احتجاز الصيادين الكوريين الشماليين في منطقة بريموري بأقصى شرق روسيا لن يؤثر على العلاقات بين البلدين.

وأضاف بيسكوف- في تصريح صحفي اليوم الجمعة- "لن يؤثر هذا الأمر على العلاقات بين البلدين بأي حال من الأحوال"، مضيفا أن "الكثير من الصيادين من كوريا الشمالية يعبرون الحدود الروسية، ويقومون بصيد غير قانوني في المياه الإقليمية الروسية"، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ تدابير قوية لاستعادة النظام في هذا المجال.

يُذكر أن قوات خفر السواحل الروسية قد احتجزت صيادين من كوريا الشمالية اليوم في المنطقة الاقتصادية الخالصة الروسية في بريموري، وتمت مصادرة الصيد غير المشروع، وضبط أدوات صيد محظورة.