وضع الزهور في المنزل من الأمور التي تبعث الأمل والبهجة وتضفي أجواءً من الحياة وتجدد من رائحة المنزل بشكل دائم بعد طهي الطعام، ولكن استمرار نضرتها وبقائها لفترة طويلة يحتاج إلى العناية بها جيدًا بأسلوب يوفر لها حياة صحية.

وإذا كنتِ تمتلكين زهورا في منزلك أو تفكرين في شراءها؛ فاستعيني بالنصائح التي قدمها موقع "pro flowers" لمعرفة الطرق المثالية للعناية بالورد داخل المنزل من حيث التربة والماء والتهوية.

1- يجب قص سيقان الوردة في البداية؛ لأن هذا خطأ شائع بين الكثير، على أن تكون القصة بحجم بوصة يتم عملها بزاوية حتى تحصل الزهرة على كمية جيدة من الماء حينما تكون داخل كوب أو قاع مزهرية، ويجب تكرار الأيام مرة كل بضعة أيام.

2- إزالة أي أوراق خاصة بالزهرة مغمورة تحت الماء؛ لأن وجودها يزيد من فرصة نمو البكتيريا التي تقتل الورد سريعًا.

3- فحص الزهرة بشكل يومي وإزالة أي أوراق ميتة؛ لتجنب تكون العفن.

4- يجب أن يكون الماء الموضوع به الزهور بدرجة حرارة الغرفة؛ حتى يكون لطيفا على الوردة والجذور، كما يجب تنظيف الكوب أو المزهرية مرة كل يومين أو 3 أيام لتنقية الزهرة من أي رواسب ضارة.

5- حماية الزهرة من أشعة الشمس المباشرة والحرارة العالية؛ لأنها تحب الغرف الباردة والنوافذ المفتوحة، ولكن يجب الابتعاد عن الهواء الشديد لأنه يجعلها جافة في ساعات قليلة.

6- حتى تعيش الزهرة لفترة أكبر، يمكن الاستعانة بوضع القليل من الإسبرين في الماء أو ماء الزهر أو خل التفاح.