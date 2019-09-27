الاتحاد البريطاني للشركات الصغيرة: الاستعداد لـ«بريكست» تكلف 2470 دولار لكل شركة

ذكرت جماعة ضغط خاصة بالشركات والأعمال الصغيرة في بريطانيا، اليوم الجمعة، أن متوسط تكلفة الاستعداد للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يبلغ قرابة 2000 جنيه إسترليني (2470 دولار) لكل شركة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مايك شيري رئيس اتحاد الشركات الصغيرة، قوله إن "10% فقط من الشركات استعدت لمرحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

ونشر اتحاد الشركات الصغيرة اليوم الجمعة نتائج استطلاع آراء 1062 شركة بشأن استعدادتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال شيري إن "الغموض الذي يكتنف عملية البريكست هو السبب وراء بطء عملية الاستعداد".

وأضاف أنه "في حين أن الحكومة البريطانية قامت بتسريع وتيرة خطة الطوارئ التي تقوم بتنفيذها، إلا أن كثير من الشركات لا ترغب في انفاق مواردها المحدودة اعتمادا على نتائج قد لا تحدث".

وتسلط هذه النتائج الضوء على التحديات التي تواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الوقت الذي يحاول فيه تجهيز البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر المقبل.