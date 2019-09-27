محمد رمضان يغني «هم عايزنها فوضى» من تظاهرات التأييد أمام المنصة

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تواجد الفنان محمد رمضان، على منصة النصب التذكاري التي تشهد مظاهرة مؤيدة للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأدى رمضان، الأغنية التي طرحها مؤخرًا «هم عايزنها فوضى» رفضًا لدعوات نشر الفوضى في الدولة، بالإضافة إلى أغنيتي «جيشنا صعب» و«نمبر وان»، قائلًا: «مصر نمبر وان في العالم».

وتوافد الآلاف من المواطنين أمام النصب التذكاري بمدينة نصر؛ للمشاركة في مسيرة تأييد الدولة المصرية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورفع المواطنون أعلام مصر وصورًا للرئيس السيسي، ولافتات دعت لعدم إسقاط الدولة المصرية، ورفض الإرهاب.