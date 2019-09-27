«إيرباص»: حرب تجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي خسارة للطرفين

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة (إيرباص إس.إي)، جيوم فري، أن معركة متصاعدة بشأن دعم حكومي للطائرات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تهدد بإلحاق أضرار على الجانبين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة عن فري قوله للصحفيين أمس الخميس في مؤتمر صحفي في مدينة مونتريال الكندية، إن "حربا تجارية في مجال الطيران ستكون لعبة خاسر للجانبين نظرا لأن سلاسل التوريد مندمجة للغاية".

وأضاف: "نشتري الكثير في الولايات المتحدة ونبيع في الولايات المتحدة وإننا لاعب أمريكي أيضا".

كانت مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمستروم، قد حثت الولايات المتحدة يوم 16 من الشهر الجاري على تجنب تصعيد النزاع التجاري بين الجانبين في قضية تقديم كل من الطرفين دعم حكومي بشكل غير مشروع لصناعة الطائرات لديه.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مالمستروم قولها: "نرى أننا لدينا رسوم جمركية كافية في العالم حاليا، ولذلك فإن تبادل فرض الرسوم على بعضنا البعض، وهو ما تسمح به لنا منظمة التجارة العالمية، لن يكون حلا جيدا".

وأضافت مالمستروم في تصريحات للصحفيين في بروكسل: "لقد قدمنا مقترحا مفصلا، ولكن للأسف لم تبد الولايات المتحدة استعدادها للتفاوض".

وقالت إن منظمة التجارة العالمية سوف تسمح للولايات المتحدة رسميا بفرض رسوم جمركية على السلع الأوروبية اعتبارا من 30 سبتمبر الجاري بسبب نزاع يتعلق بتقديم دعم حكومي بشكل غير مشروع إلى شركتي إيرباص الأوروبية وبوينج الأمريكية لصناعة الطائرات.

وأضافت مفوضة التجارة الأوروبية أن كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "ارتكبا خطأ" من خلال تقديم دعم بشكل غير قانوني لشركات صناعة الطائرات لديهما، وسيكون من الأفضل لو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بتسوية هذا النزاع الذي استمر على مدار 15 عاما عبر الأطلسي بدلا من اللجوء إلى الرسوم الجمركية المتبادلة.

وذكرت مالمستروم أنه "إذا لم تجر مفاوضات، فسوف نشعر بالطبع أننا مضطرون لفرض رسوم جمركية من جانبنا على السلع الأمريكية".