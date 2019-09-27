إقامة مراسم لتكريم لجاك شيراك في باريس يوم الأحد

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أكد قصر الإليزيه اليوم الجمعة أن مراسم عامة ستقام تكريما للرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك يوم الأحد المقبل في مستشفى إنفاليد العسكري بالعاصمة باريس.

قدمت شخصيات عامة وسياسيون فرنسيون من اليسار واليمين على حد سواء تعازيها في رجل الدولة المحافظ الذي رأس فرنسا من 1995 إلى 2007 ووافته المنية أمس الخميس عن عمر يناهز 86 عاما.

وإنفاليد هي موقع معتاد لإقامة المراسم التذكارية الوطنية للشخصيات العامة المهمة وأعضاء الجيش وقوات الأمن. وكان نابوليون بونابارت قد دفن فيها.

وسوف يدفن شيراك يوم الاثنين خلال مراسم خاصة في مقبرة مونبارناس إلى جوار ابنته لورانس التي توفيت في 2016، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن صهر الرئيس السابق.