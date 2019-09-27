حازم إمام يكشف حقيقة مطالبته بـ 5 ملايين جنيه لتجديد عقده مع الزمالك

كشف حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة مطالبته لـ مجلس إدارة ناديه بـ مبلغ 5 مليون جنيه من أجل تجديد عقده مع الفريق .

كشف حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة مطالبته لـ مجلس إدارة ناديه بـ مبلغ 5 مليون جنيه من أجل تجديد عقده مع الفريق .

كشف حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة مطالبته لـ مجلس إدارة ناديه بـ مبلغ 5 مليون جنيه من أجل تجديد عقده مع الفريق .

وكتب حازم إمام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " :" كالعادة ومع استمرار غيابي تكتر الإشاعات بعد ما خلصت الكمية الرهيبة من الإشاعات علي محمد إبراهيم حان الدور علي حازم خبر مضروب أنا طلبت 5 مليون جنيه عشان أجدد !!!

وكتب حازم إمام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " :" كالعادة ومع استمرار غيابي تكتر الإشاعات بعد ما خلصت الكمية الرهيبة من الإشاعات علي محمد إبراهيم حان الدور علي حازم خبر مضروب أنا طلبت 5 مليون جنيه عشان أجدد !!!

وكتب حازم إمام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " :" كالعادة ومع استمرار غيابي تكتر الإشاعات بعد ما خلصت الكمية الرهيبة من الإشاعات علي محمد إبراهيم حان الدور علي حازم خبر مضروب أنا طلبت 5 مليون جنيه عشان أجدد !!!