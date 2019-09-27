حازم إمام يكشف حقيقة مطالبته بـ 5 ملايين جنيه لتجديد عقده مع الزمالك

كشف حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة مطالبته لـ مجلس إدارة ناديه بـ مبلغ 5 مليون جنيه من أجل تجديد عقده مع الفريق .
وكتب حازم إمام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " :" كالعادة ومع استمرار غيابي تكتر الإشاعات بعد ما خلصت الكمية الرهيبة من الإشاعات علي محمد إبراهيم حان الدور علي حازم خبر مضروب أنا طلبت 5 مليون جنيه عشان أجدد !!!
وأضاف إمام:" أنا أصلا مفيش حد اتكلم معايا في أي تجديد للعقد واللي هيقول غير كده يبقي راجل أمام الجميع ويطلع في فيديو يقول أنه اتكلم معايا في تجديد وأنا طلبت المبلغ ده ."
وكانت مباراة الإياب أمام ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا هي آخر مشاركة لـ حازم امام مع الفريق
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيرسيون فوت السنغالي يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا بعد خسارة لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.