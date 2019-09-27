 مينا مسعود: «لما بتكبر بتحس أنك عايز تقرب من جذورك أكتر» - بوابة الشروق
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مينا مسعود: «لما بتكبر بتحس أنك عايز تقرب من جذورك أكتر»


نشر فى : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 2:47 ص | آخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 2:47 ص


قال الفنان العالمي مينا مسعود، إنه من مواليد عام 1991 بحي شبرا، وسافر إلى كندا مع أسرته وكان عمره حينها 3 سنوات.

وحكى خلال لقائه في برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية « cbc»، اليوم الخميس، عن تمسك أسرته باللهجة المصرية، قائلًا: «إحنا بنتكلم في البيت مصري وبناكل أكل مصري».
وتابع أنه الآن يتبع نظامًا نباتيًا في طعامه، ومازال متمسكًا بالأكل المصري مستطردًا: «لسه واكل كشري قبل ما آجي».

وأوضح أنه أصبح يتحدث اللغة العربية بشكل أفضل عن ذي قبل، متابعًا: «لما بتكبر بتحس أنك عايز تقرب من جذورك اكتر».

ويذكر أن فيلمه العالمي Aladdin، حقق نجاحًا وأرباحًا ضخمة، قاربت المليار دولار حول العالم.


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