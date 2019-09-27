مينا مسعود: «لما بتكبر بتحس أنك عايز تقرب من جذورك أكتر»



قال الفنان العالمي مينا مسعود، إنه من مواليد عام 1991 بحي شبرا، وسافر إلى كندا مع أسرته وكان عمره حينها 3 سنوات.

وحكى خلال لقائه في برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية « cbc»، اليوم الخميس، عن تمسك أسرته باللهجة المصرية، قائلًا: «إحنا بنتكلم في البيت مصري وبناكل أكل مصري».

وتابع أنه الآن يتبع نظامًا نباتيًا في طعامه، ومازال متمسكًا بالأكل المصري مستطردًا: «لسه واكل كشري قبل ما آجي».

وأوضح أنه أصبح يتحدث اللغة العربية بشكل أفضل عن ذي قبل، متابعًا: «لما بتكبر بتحس أنك عايز تقرب من جذورك اكتر».

ويذكر أن فيلمه العالمي Aladdin، حقق نجاحًا وأرباحًا ضخمة، قاربت المليار دولار حول العالم.