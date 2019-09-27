تختتم فاعليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي الليلة، بحفل توزيع جوائز المسابقات الثلاث الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة، بالإضافة إلى تسليم الفنان محمد هنيدى جائزة الإنجاز الإبداعى.

الحفل لا يقتصر على تسليم الجوائز فقط، وإنما يتضمنه فقرات فنية، أبرزها، «حبيبى ياليل» توزيع روبرت كمال، وكلمات وألحان وغناء الفنان «أبو»، صاحب أغنية «3 دقات» المرتبطة بمهرجان الجونة منذ انطلاق دورته الأولى، هناك فقرة ثانية من نصيب فرقة «هاى أون كوكو» وتشاركها الفنانة مى الغيطى فى إحدى الفقرات، بالإضافة إلى فقرات فنية وموسيقية أخرى لم تكشف إدارة المهرجان عنها.

وشهد يوم أمس الخميس عرض 20 فيلما، فيما تتواصل العروض اليوم بـ 5 أفلام قبل انطلاق حفل الافتتاح فى الجونة، بالإضافة إلى 4 أخرى فى السينما الإضافية بمدينة الغردقة.

وعلى مستوى الندوات والنقاشات، اختتمت فاعليات منصة الجونة، أمس، بحوار مع المخرجة والمنتجة الفلسطينية مى مصرى، والتى حصلت فى حفل الافتتاح على جائزة الإنجاز الإبداعى، كما تشارك فى لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة، وحكت «مصرى» خلال الجلسة عن رحلتها مع الأفلام الوثائقية.

سبق «مصرى» عدة نقاشات مهمة، كان أبرزها بعنوان «بناء جسور للتواصل: دوافع الإنتاج الإيطالى الدولى المشترك» قال خلالها المخرج والمنتج الإيطالى «أنطونيو فالدوتو» إن ٢٣% من حجم إنتاج الأفلام فى إيطاليا هو إنتاج مشترك، مشيرا إلى أن الجمعية الإيطالية لصناعة الأفلام السمعية والبصرية، عقدت اتفاقا أخيرا مع دولة تونس ضمن فاعليات مهرجان السينما المتوسطية بتونس للإنتاج التشاركى للأفلام، لتسهيل الشراكة فى الإنتاج والتمويل ليس فقط مع إيطاليا لكن مع الكثير من الدول الأوروبية، ومن أهم مميزات الاتفاقية هو إمكانية إنتاج فيلم مشترك باللغة العربية فقط.

كما تضمن برنامج جسر الجونة السينمائى أيضا جلسة تعريفية بعنوان إنتاج مسلسل «قصة الخادمة» التابع لمنصة هولو الرقمية والتى قدمتها نائبة الرئيس التنفيذى ورئيسة قسم تطوير المسلسلات فى ستوديوهات إم جى إم ليندسى سلون، إضافة إلى ذلك، أقيمت محاضرة بعنوان «فيسبوك وإنستجرام لصانعى المحتوى» والتى ألقتها مديرة تخطيط العلاقات الاستراتيجية بـ«فيسبوك» سارة أبو زهرة ومدير التخطيط الاستراتيجى بإنستجرام سامر جونى جمال.

كما شهد المهرجان مساء أول أمس، حفل «السينما فى حفل موسيقى» التى قادها الموسيقار أحمد الصعيدى، مؤسس ورئيس الجمعية الفيلهارمونية المصرية، بمشاركة العازفين المنفردين جانيت سونج على آلة الكمان، وفيديريكو مونديلشى على آلة الساكسفون، وفيكتوريا كابرالوفا على آلة التشيلو، والأداء الصوتى لأمينة خيرت، وانقسم الحفل إلى جزأين؛ حيث يحتفى الأول بموسيقى هولييود الشهيرة بينما يحتفى الثانى بموسيقى الملحن السينمائى نينو روتا.

قدمت الحفل الفنانة بشرى، مديرة عمليات المهرجان والشريكة المؤسسة، والتى أعلنت إهداءه لروح الفنان الراحل عزت أبو عوف، مؤسس فرقة «الفور إم»، ورئيس مهرجان القاهرة السينمائى الأسبق.