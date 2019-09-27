السجن مدى الحياة لشقيق فتاة في باكستان بسبب جريمة شرف

أصدرت محكمة باكستانية اليوم الجمعة، حكما بالسجن مدى الحياة على شقيق أحد نجوم وسائل التواصل الاجتماعي، الذي أثارت جريمة القتل التي ارتكبها قبل ثلاث سنوات ضجة عالمية وأجبرت السلطات المحلية على تغليظ عقوبة مثل هذه الجرائم.

وكانت قنديل بالوش، التي ذاعت شهرتها بسبب مقاطع الفيديو الخاصة بها على وسائل التواصل الاجتماعي، قد قتلها شقيقها في عام 2016 ، لحماية ما يسمى بـ"شرف الأسرة".

وكانت المحكمة في مدينة مولتان شرق البلاد قد أعلنت الحكم بعد محاكمة استمرة ثلاث سنوات .

وأصدر القاضي حكما على شقيق بالوش بالسجن مدى الحياة، لكنه برأ أربعة مشتبه بهم آخرين، من بينهم رجل دين محلي يُزعم أنه حرضه على قتل بالوش.

وأقر شقيق بالوش بقتل شقيقته بسبب غضبه منها نظرا لأنه كان يعتقد أن مقاطع الفيديو الخاصة بها على وسائل التواصل الاجتماعي بذيئة ولطخت سمعة الأسرة، طبقا لما قاله المسؤول القضائي، محمد تاسير.

وأضاف أنه ليس هناك أي دليل ضد متهمين آخرين، من بينهم شقيق آخر لبالوش ورجل الدين.