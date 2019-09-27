ألمانيا وهولندا يعقدان اللقاء التشاوري الثالث في برلين الأربعاء المقبل

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صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية الفيدرالية شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة، بأنه سيتم عقد اللقاء التشاوري الألماني الهولندي الثالث في العاصمة الألمانية يوم الأربعاء الموافق الثاني من أكتوبر 2019.

وأوضح أن المشاورات الحكومية ستُجرى في مقر المستشارية الفيدرالية بحضور وزراء حكومه الجانبين، مضيفا أنه في البداية، ستجري المستشارة أنجيلا ميركل محادثة مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روت ثم تبدأ الجلسة العامة المشتركة للوفدين الحكوميين الألماني والهولندي بحضور رئيسي الحكومتين.

وكشف المتحدث أن المشاورات بين الجانبين سُتركِز على أوروبا والمناخ والطاقة والرقمنة والتعاون الثنائي.