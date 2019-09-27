شاب إيطالي يتحدى صعوبات قوانين بلاده لتبني طفلة مصابة بمتلازمة داون

ابتسامتها الصغيرة وخصلات شعرها الأشقر القصير جذبته من بين عشرات الأطفال وقرر أن تكون جزءا من حياته التي يعيشها بمفرده، قصة "لوكا" و"ألبا" اللذين التقيا بعد رحلة من الرفض.

كان عمر "ألبا" 13 يوما حينما وجدها رجل إيطالي يدعى "لوكا ترابنيز" وتعاني من متلازمة داون وبحاجة لأسرة ترعاها وتتقبلها كما هي، بعد طرحها على عدد من الأسر لتبنيها؛ وذلك وفقا لما جاء في موقع "newsner".

ولدت "ألبا" لأم رفضت أن تكون ابنتها لديها ظروف واحتياجات خاصة، فطرحتها للتبني، وبعد عرض "ألبا" على 20 أسرة متتابعة لم يقبل بها أحد وظلت الطلفة لفترة حتى قابلها "لوكا"، شاب غير متزوج، ورغم الإعاقات التي قابلته لتبني طفلة؛ نتيجة لصعوبات التبني للرجال أو النساء العازبين في إيطاليا، إلا أنه استطاع أن يضم "ألبا" لحياته ويكون بها أسرة صغيرة.

"لوكا ترابنيز"، رجل ثلاثيني أحب العمل التطوعي منذ صغره ودخل هذا المجال وهو في عمر الـ14، وبدأ عمله مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنقل بعد ذلك للعمل في العديد من المؤسسات الخيرية والتطوعية، منها مؤسسة "a Ruota Libera" المتخصصة في مساعدة الأطفال المصابين بمتلازمة داون.

والسنوات الكثيرة التي قضاها "لوكا" في التطوع أكسبته الخبرة والقدرة على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواعهم؛ لذلك استطاع خلق حياة آمنة للطفلة "ألبا" حينما قرر أن يتبناها في عام 2017.

وقال "لوكا" عن تبنيه "ألبا": "ألبا طفلة مرحة وخلقت لي جوا من السعادة، كما أنها عنيدة في بعض الأحيان، ولكنها تحب الرقص والموسيقى واللعب في أحيان أخرى، وتحب تكوين صداقات مع الأطفال الآخرين".

ووفقا لدراسة نشرتها المجلة الأمريكية لعلم الوراثة الطبية، فإن العائلات التي تعيش مع أشخاص يعانون من متلازمة داون يكون لديهم معدلات سعادة عالية.

ويعيش الأشخاص المصابون بمتلازمة داون حياة أفضل الآن مما كانوا عليه في الماضي، فلم تكن المعرفة الطبية حول هذه الحالة موجودة على نطاق واسع منذ عقود، لذا كان يواجه الأطفال المولودون بهذه الحالة العديد من المشكلات الصحية سابقا، أما الآن أصبحوا قادرين على عيش حياة صحية والعمل وبناء أسر خاصة بهم.