ساري: لا أعلم كيف سأتعامل مع أزمة يوفنتوس

كشف ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، أنه لا يعلم حتى الأن كيف سيتعامل مع الأزمة الدفاعية التي يمر بها الفريق، خلال مباراة سبال التي تجمع بين الفريقين غدًا السبت.

وأصبح ساري في ورطة، حيث يعاني يوفنتوس من أزمة في خط الدفاع بعد إصابة كل من دانيلو وماتيا دي شيليو، وسفر أليكس ساندرو إلى برازيل بسبب ظروف عائلية.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة سبال: "من الصعب بالنسبة لي اللعب بثلاثة لاعبين في الخلف، لقد جربنا العديد من الحلول وغدًا سنقرر".

وأضاف: "نعول على الثلاثي كرستيانو رونالدو، كودرادو، وجونزارو في الخط الأمامي، أيضا ويملكان من الإمكانية التي تجعلهما قادران على العمل سويًا معه".

ويستعد يوفنتوس لمواجهة سبال غدًا السبت في تمام الساعة الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الـ6 من الدوري الإيطالي.