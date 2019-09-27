تقرير: نيمار اشترط عودته لبرشلونة للتنازل عن مستحقاته لدى النادي الكتالوني

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الجمعة أن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، كان مستعدا للتنازل عن مستحقاته لدي ناديه القديم برشلونة الإسباني في حال نجح الأخير في ضمه إلى صفوفه مرة أخرى.

وقالت شبكة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية أن برشلونة ونيمار حاولا التوصل لاتفاق ودي اليوم لإنهاء النزاع بينهما، ومن أجل تفادي اللجوء إلى القضاء.

واشترط نيمار الانضمام مجددا لبرشلونة للتنازل عن مستحقاته لدى الأخير، والتي بلغت أكثر من 40 مليون يورو، حيث ترجع في الأساس إلى مكافأة تجديد العقد التي رصدها له برشلونة، عندما مدد عقده مع النادي الكتالوني في 2016.

يذكر أن برشلونة قام بمجهودات حثيثة هذا الصيف من أجل استعادة نيمار، ولكن تعنت إدارة باريس سان جيرمان حرمته من تحقيق هذا الهدف.

وقرر نيمار وإدارة برشلونة اللجوء إلى القضاء لحل النزاع بينهما، وذلك بعد أن فشلت المفاوضات التي جرت بينهما ظهر اليوم، في ظل غياب نيمار الذي فضل إرسال فريق الدفاع الخاص به للتفاوض مع النادي الإسباني في هذا الشأن، رغم وجوده في مدينة برشلونة الإسبانية منذ ليلة أمس الخميس.

ويطالب طرفا القضية بعضهما البعض بدفع مبالغ محددة، حيث يدعي نيمار أن مستحقاته لدى برشلونة تبلغ 26 مليون يورو، بعد أن تقاضى 14 مليون يورو فقط نظير تجديد العقد، فيما يطالب برشلونة باسترداد مبلغ الـ 14 مليون يورو، بداعي قيام اللاعب البرازيلي بالإضرار بمصالحه.

يشار إلى أن نيمار انتقل في عام 2017 إلى باريس سان جيرمان بعدما سدد قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع برشلونة في صفقة قياسية في تاريخ كرة القدم العالمية، حيث بلغت قيمة الصفقة 220 مليون يورو.