مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها لـ5 وجهات جديدة أول أكتوبر المقبل

أعلنت شركة مصر للطيران، استئناف رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى كل من مسقط (سلطنة عمُان) وعمّان (الأردن) وكيجالي (رواندا) وجوهانسبرج (أكبر مدن جنوب إفريقيا) وعنتيبي (أوغندا) وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الشركة لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم.

وذكرت الشركة -في بيان اليوم الأحد- أنه من المقرر أن تبدأ الشركة استئناف رحلاتها إلى مسقط اعتبارا من أول أكتوبر بمعدل رحلتين أسبوعيا، وإلى عمّان اعتبارا من 4 أكتوبر بمعدل رحلتين أسبوعيا، واعتبارا من 8 أكتوبر سيتم استئناف تشغيل رحلات الشركة إلى كيجالي بمعدل رحلة واحدة وإلى جوهانسبرج بمعدل رحلتين أسبوعيا، بالإضافة إلى تشغيل رحلة واحدة إلى عنتيبي اعتبارا من 9 أكتوبر، وبين الإسكندرية ودبي بمعدل 3 رحلات أسبوعيا اعتبارا من 9 أكتوبر، مع إطلاق تخفيضات خاصة على رحلات الأسبوع الأول.

ويمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة السفر إلى كل من مسقط وعمّان وكيجالي وعنتيبي على طائرات الشركة الجديدة من طراز (B737-800)، أما جوهانسبرج فتستعين الشركة بطراز (A330/300)، والذي يتمتع بمقاعد (flat bed) ويتسع لعدد 301 مقعد.

وفيما يخص الضوابط والإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر، أهابت مصر للطيران بالعملاء المسافرين على رحلاتها إلى ضرورة مراجعة الموقع الإلكتروني لمصر للطيران (egyptair.com) أو مركز اتصالات مصر للطيران (1717) من أي محمول أو (090070000) وذلك لمعرفة أي تغيرات تطرأ على جداول التشغيل وفقا لمتطلبات السفر لكل بلد.

وبذلك سيرتفع عدد الوجهات التي تستأنف مصر للطيران تشغيل رحلات إليها إلى أكثر من 47 نقطة؛ لتوفر مزيد من الخيارات أمام عملائها ومواصلة سفرهم براحة وأمان، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة؛ لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين.