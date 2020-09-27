تركيا تحظر مواقع معارضة بسبب انتقادها حكومة أردوغان

ذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية أن المجلس الأعلى للتلفزيون والراديو التركي، اليوم الاحد، حظر البث لمدة 5 أيام على شبكة "خلق تي في" المعارضة، بعد إتهامها بانتهاك مبادئ أتاتورك وإهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الشبكة في بيان إن قناة خلق لن تبث من منتصف ليل 27 سبتمبر حتى منتصف ليل 2 أكتوبر، وفقا للصحيفة التركية.

واستأنفت الشبكة قرار وقف التنفيذ، لكن المحكمة رفضته. ومع ذلك، لم يتم الانتهاء من أمر التعتيم. وقالت قناة خلق: "ينفذ المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون أوامر الإغلاق قبل اكتمال الإجراءات القانونية، بسبب لوائحها الداخلية والممارسات المتبعة".

ويشار إلى تعليقات الصحفية أيشنور أرسلان على برنامج مناظرة في يونيو، حيث قالت إن الحكومة التركية ستحول أعينها إلى الخارج كلما ساءت ظروفها في الداخل، باعتبارها السبب الرئيسي لعقوبة الإعدام.

وقالت الشبكة إنه بسبب لوائح المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون الداخلية، فإنّ خلق تي في قد تفقد ترخيصها نهائيًا إذا تم إصدار أمر حظر آخر، حتى لو تم إلغاء الحكم لاحقًا بأمر من المحكمة. وأضافت: "نحن نعلم أن هذا الأمر غير قانوني".

وفي سياق متصل حظرت محكمة تركية الوصول إلى موقع صحيفة مؤيدة للأكراد، وقضت محكمة في مقاطعة هاتاي جنوب تركيا بحظر الوصول إلى موقع صحيفة يني يشام الموالية للأكراد.

ولم تطلع الصحيفة على سبب الحظر، بحسب بيان نُشر على موقع جديد لها.

ويوم الخميس، تم حظر مقال على الموقع حول حظر الوصول إلى الأخبار عن شراء وزير المالية بيرات البيرق للأراضي. وتم حظر مقالات مماثلة عن البيرق، وهو صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من العام.

وتم منع الوصول لثلاث مواد أخرى كانت حول إساءة معاملة قاصر معاق عقليًا، داخل مؤسسة "تورجيف"، التي يشغل بلال أردوغان، نجل الرئيس أردوغان، فيها منصب عضو مجلس إدارة.