حازم سلام: لجنة متخصصة لوضع الإجراءات الاحترازية لبدء الدراسة.. وهادية عيد العزيز: تخصصات الفرع الجديد من أفضل 10 تخصصات على مستوى العالم

قال الدكتور مجدي القاضى، رئيس الجامعات الكندية في مصر، إن مجموع الطلاب وصل في الجامعات إلى ٧٠٠ طالب وطالبة، وهو أعداد طلاب ٣ دفعات حتى الآن.

وأعلن القاضى خلال مؤتمر صحفي بالجامعة اليوم، عن استضافة فرع جامعة كندية جديدة بمقر الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية سيعلن عنه الشهر المقبل، ويبدأ الدراسة بها 2021، في تخصصات مختلفة عن فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد.

وعلق رئيس الجامعات الكندية علي التصنيفات الدولية بأنها بيزنس وغير دقيقة بالنسبة للجامعات الخاصة والأهم من ذلك هو القيمة التي تقدمها الجامعات للخريج.

وأشار إلى أن 15% من الطلاب بالجامعة أجانب بينهم طلاب من كندا وتشيلي ونيجيريا ودول خليجية.

وأوضح القاضى، أن فرع جامعة الأمير إدوارد بالعاصمة الإدارية الجديدة تأسس في يوليو ٢٠١٨ باستضافة الجامعات الكندية في مصر وفقا للقانون المصري المنظم لعمل فروع الجامعات الأجنبية في مصر، وينتظم بالدراسة هذا العام الطلبة والطالبات بالسنة الدراسية الثالثة، كما يستقبل الفرع أوراق التقديم من طلاب الثانوية العامة المصرية، والشهادات الأجنبية مثل الدبلومة الأمريكية، والبريطانية، والألمانية، والفرنسية، والشهادات العربية، وغيرها، وذلك وفقا لشروط التقديم والقبول المحددة من قبل الجامعة الأم بكندا، والتي يلتزم بها فرع الجامعة بالقاهرة.

وشهد فرع جامعة الأمير إدوارد الذي تستضيفه الجامعات الكندية في العاصمة الإدارية، بدء الدراسة للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وأعلنت الدكتورة كيم كريتشلي، الرئيس الأكاديمي لفرع جامعة الأمير إدوارد الكندية بالقاهرة عن نظام الدراسة بالسنوات الدراسية الثلاث، موضحة أن هذا العام يجمع بين الدراسة عن بعد «أون لاين»، والمحاضرات المباشرة للطلاب بالحرم الجامعي، طبقا لخطة الجامعة لعودة الطلاب إلى الحرم الجامعي وفق الاشتراطات التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت كريتشلي، أن برامج الشراكات الدولية وأبرز التخصصات المميزة يحتاج إليها سوق العمل المحلي والدولي والتي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل عليها وذلك خلال الافتتاح الرئاسي الرسمي للجامعات الكندية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول نموذج لحرم جامعي يستضيف فروع الجامعات الأجنبية لتقديم خدماتها في مصر.

من جانبه، قال حازم سلام، نائب رئيس الجامعات الكندية، إن الإدارة العليا بالجامعة بالتعاون مع كبار أعضاء هيئة التدريس شكلوا لجنة متخصصة لوضع خطة الدراسة للعام الجديد، والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الإجراءات تتضمن عدم السماح بدخول الحرم الجامعي بدون ارتداء القناع الطبي، وقياس درجة الحرارة، كما تم توفير كبائن تعقيم عند بوابات الحرم الجامعي، وعند جراج السيارات.

فيما أكدت الدكتورة هادية عبدالعزيز، نائب رئيس الجامعة، على تقليل القدرة الاستيعابية للفصول الدراسية، والفصول التعاونية، وورش الهندسة، والمعامل المتخصصة، وحافلات النقل إلى ٥٠٪، أيضا، مضيفة أن تخصصات الفرع الدولي للجامعة الجديدة التي تسضيفها الجامعات الكندية من أفضل 10 تخصصات على مستوى العالم.

ولفت إلى مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي تحت إشراف مسئولي الأمن بالحرم الجامعي، حيث يتم توفير وسائل التعقيم بأماكن متعددة حول الحرمي كما يقوم فريق متخصص بتعقيم الحرم الجامعي، وحافلات النقل، وسكن الطلاب يوميا بشكل دوري.