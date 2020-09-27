الجيش اللبناني: التصدي للإرهابيين الذين هاجموا مركزا عسكريا أحبط عملية انتحارية

أعلن الجيش اللبناني، المزيد من التفاصيل حول واقعة استهداف أحد المراكز العسكرية التي تقع شمالي البلاد من قبل مجموعة إرهابية مسلحة فجر اليوم، مشيرا إلى أنه تبين أن إرهابيا من ضمن المجموعة كان ينوي تنفيذ عملية انتحارية داخل الوحدة العسكرية باستخدام حزام ناسف ومجموعة من القنابل اليدوية كانت بحوزته.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني -في بيان اليوم الأحد- أن المركز العسكري والذي تعرض لإطلاق نيران من قبل المجموعة الإرهابية أدى إلى مقتل عسكريين اثنين، كان المخطط أن يقوم الإرهابي عمر بريص والذي تم تصفيته، باقتحام المركز مستقلا دراجة نارية، غير أن عناصر الحراسة تصدت له ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأضافت أنه عقب فحص جثمان الإرهابي القتيل، تبين العثور على مجموعة من القنابل اليدوية وحزام ناسف كان ينوي تفجيره داخل المركز، مشيرة إلى أن خبراء المفرقعات بالقوات المسلحة عملوا على تفكيك الحزام وتفجيره.