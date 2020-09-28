ناخبون يرفضون اقتراحا للحد من حرية حركة العمال بين سويسرا والاتحاد الأوروبي

رفض الناخبون السويسريون، اليوم الأحد، اقتراحًا يمينيًا يهدف لإنهاء حرية تنقل العمال بين سويسرا ودول الاتحاد الأوروبي.



وأطلق الاقتراح حزب الشعب السويسري، الذي يقول إن الترتيب الليبرالي الحالي يجذب في المتوسط 75 ألف مواطنًا من الاتحاد الأوروبي سنويًا، مما أدى إلى زيادة عدد السكان وارتفاع تكاليف الإسكان ونظام الرعاية الاجتماعية المثقل بالأعباء.



ورفض الناخبون رغم ذلك المقترح اليوم الأحد بأغلبية 61.7%، بحسب النتائج النهائية، لتأتي النتيجة متماشية مع نتائج استطلاعات رأي قبل التصويت.



يشار إلى أن سويسرا ليست عضوًا في التكتل ويخشى التيار المحافظ من أن يخضع الاتفاق البلاد تدريجيا لتشريعات الاتحاد الأوروبي.