 الجيش الإيطالي يفكك بنجاح قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية - بوابة الشروق
الأحد 27 سبتمبر 2020 4:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الجيش الإيطالي يفكك بنجاح قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

روما - د ب ا:
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 3:52 م | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 3:52 م

أعلن الجيش الإيطالي، اليوم الأحد، أنه قام بنجاح بتفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في عمليات شهدت عملية إجلاء كبيرة وتعليق حركة المرور على طريق سريع وحركة القطارات بالقرب من ممر برنار باس.

وتم اكتشاف القنبلة، التي يبلغ وزنها 226 كيلوجراما، خلال أعمال صيانة طرق في بولزانو/بوزين عاصمة إقليم ساوث تيرول، في منطقة بيازا فيردي بوسط البلاد.

وكتب الجيش تغريدة قال فيها إنه تم تفكيك القنبلة بسلام "في وقت قصير" و"مع اتباع أقصى درجات السلامة"، في حين قالت وسائل إعلام محلية إن عملية تفكيك القنبلة استمرت ساعة، وانتهت نحو الساعة العاشرة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي (0830 بتوقيت جرينتش).

وخلال عملية تفكيك القنبلة، تم تعليق حركة الطرق والسكك الحديدية في بولزانو/ بوزين، ومنها طريق برنار، أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاما في أوروبا، حيث يربط إيطاليا بالنمسا وألمانيا.

كما تم إخلاء وسط المدينة بالكامل، حيث تم إجلاء نحو 4000 شخص يعيشون بالقرب من موقع القنبلة ابتداء من السادسة وثلاثين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.

كما طٌلب من نحو 60 ألف شخص يعيشون أبعد قليلا عن بيازا فيردي، عدم الخروج من منازلهم أثناء تفكيك القنبلة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك