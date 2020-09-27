وزير التعليم: الأولاد هيتعلموا ويحققوا أحلامهم من غير دروس أو واسطة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الـACT البديل المصري لامتحان الدبلومة الأمريكية الـSAT بلغ 1200 حتى الآن.

وأضاف شوقي، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس السبت، أن الوزارة استطاعت أن توفر الامتحان بشكل إلكتروني في أقل من شهر، مؤكدًا أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ينتظر الطلاب للتقديم في تنسيق الجامعات.

وأكد أن العام الحالي سيكون عام تقدير المعلم، متابعًا: «كل حاجة وعدت بها الدولة منذ عام 2014 تمت، وما تم تنفيذه حتى الآن يدعونا لتصديق الوعود التي نعد بها في المستقبل».

وتوجه في ختام حديثه برسالة لأولياء الأمور: «أعطونا فرصة نشتغل وقدر أعلى من الثقة، المنصات ستكون موجودة والطلاب سيتعلمون، انسوا الموروث الثقافي بتاع زمان كان بيضيعنا والأولاد هيتعلموا ويحققوا أحلامهم من غير دروس أو واسطة».