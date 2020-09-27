الكويت: رحلات شارتر لعودة العالقين من الدول المحظورة

كشفت مصادر كويتية مطلعة، عن اعتزام السلطات الكويتية إعادة عدد من الوافدين العالقين في عدد من الدول المحظورة خلال الفترة المقبلة عبر رحلات الطيران غير المنتظمة الـ(شارتر).

وأوضحت المصادر -في تصريح صحفي اليوم الأحد- أن موافقة لجنة طواريء كورونا التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، شرط أساسي لأي جهة حكومية ترغب في عودة كوادرها العالقة في الخارج عن طريق رحلات الـ(الشارتر).

وأضافت أن الموافقة على عودة العالقين تتطلب تحديد الأسماء والمهن المطلوب عودتها، والتدقيق عليها للتأكد من صحتها، ومن ثم رفع الطلب إلى اللجنة لأخذ الموافقة.

ولفتت المصادر إلى أن هناك وافدين يرغبون في المغادرة من الكويت عبر رحلات طيران الـ(شارتر)، مشيرة إلى أنه على حسب الجهة المتجهين اليها، يمكن للجهة الحكومية الراغبة في عودة بعض كوادرها من الجهة ذاتها، التقدم للحصول على موافقة اللجنة، ليتمكنوا من العودة.

وشددت على عدم وجود موانع أو شروط لاستخدام رحلات الـ(شارتر) في نقل رعايا الدول المشمولة بحظر الطيران المباشر إلى الكويت التي ترغب في المغادرة إلى بلادها، شريطة موافقة لجنة طواريء كورونا، لافتة إلى أن الموافقة على رحلات طيران الـ(شارتر) التي ستنقل المعنيين مباشرة من دولهم إلى الكويت، تعني الموافقة على التوصية الأولى للطيران المدني، بقضاء فترة الحجر الصحي المؤسسي داخل الكويت.