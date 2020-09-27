 قتلى وجرحى بحريق مجهول الأسباب بمحطة وقود إيرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قتلى وجرحى بحريق مجهول الأسباب بمحطة وقود إيرانية


نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 6:47 ص | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 6:48 ص

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون نتيجة حريق اندلع في محطة للوقود بمحافظة قزوين شمالي إيران.

وقال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة قزوين قدرة الله مهدي خاني، إن "حريقا وقع بمحطة وقود عند تقاطع بنك ملي في مدينة تاكستان بمحافظة قزيون، تسبب بمقتل 3 مواطنين وإصابة 6".

وأشار إلى أن حالة 3 من المصابين "حرجة"، مضيفا: "للأسف اشتعلت النار في 3 سيارات جراء الحريق".

وأكد أنه "تم احتواء الحريق، ولكن نظرا لحجمه يجب أن تكون قوات الإنقاذ موجودة في المكان حتى فجر اليوم الأحد"، لافتا إلى أن "سبب الحادث ما زال مجهولا، ويواصل الخبراء التحقيق".

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