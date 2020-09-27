نائب مستقبل وطن: افتتاحات المشروعات في مصر مستمرة بغض النظر عن الأزمة العالمية

قال حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن افتتاحات المشروعات في مصر تتم بشكل مستمر بغض النظر عن الوضع الاقتصادي العالمي وأزمة فيروس كورونا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن «الدولة المصرية منظمة وتسير على خط لا تحيد عنه مهما كانت الصعوبات الخارجية سواء أزمة ليبيا على الحدود الغربية أو سد النهضة أو غيرها»، مشيرًا إلى تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية.



وتابع أن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين يهدف إلى إسقاط الدولة، وهو وضع لا يوجد في العالم كله إلا في مصر، مشيدًا بقدرة الدولة على إجراء انتخابات مجلس الشيوخ والتحضير لانتخابات البرلمان في ظل ظروف أزمة كورونا.



وأكد أن كل الأصوات الحزبية موجودة داخل مجلس الشيوخ الحالي، وينطبق الأمر على البرلمان المقرر عقد انتخاباته في نوفمبر المقبل.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.