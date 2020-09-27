ماكرون يمهل القادة اللبنانيين 6 أسابيع لتشكيل الحكومة

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اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القادة اللبنانيين، اليوم الأحد، بأنهم أخلفوا وعودهم فيما يتعلق بعدم تشكيلهم حكومة في إطار المبادرة الفرنسية، عقب انفجار مرفأ بيروت.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في باريس "لقد قررت النخبة السياسية أن تخلف تعهداتها وارتكبت خيانة جماعية بفشلها في تشكيل حكومة"، حسب قناة "فرانس 24".

وأضاف: "أرى أن السلطات اللبنانية والقوى السياسية اختارت تفضيل مصالحها الحزبية والفردية على حساب المصلحة العامة للبلاد".

وشدد ماكرون على أنه لن يتخلى عن مبادرته "لإنقاذ لبنان من الانهيار"، وأمهل زعماء البلاد أربعة إلى ستة أسابيع أخرى لتشكيل حكومة في إطار المبادرة الفرنسية.